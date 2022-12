Nel post partita di Sassuolo-Inter, amichevola vinta dai nerazzurri per 0-1 grazie alla rete di Edin Dzeko , Francesco Acerbi si è concesso ai microfoni di Inter Tv. "Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo - le sue parole -. Abbiamo rischiato poco, abbiamo fatto un ottimo test. Il risultato positivo porta sempre fiducia".

Qual è il ruolo che preferisci in difesa? Il tuo compagno più bravo?

"Il mio ruolo è quello del difensore centrale, posso poi giocare anche a sinistra. Bastoni ha un ottimo futuro davanti a sé, lo ha dimostrato. Dipende da lui. Tutti sono bravi, faccio parte di un gruppo sano e genuino, questo è molto importante. E' bello farne parte".

Inter-Napoli decisiva per la stagione?

"Sappiamo che è una partita da dentro o fuori. Ci aspetta un mese dove non puoi sbagliare, è cruciale. Ci penseremo da domani, sta a noi giocare a San Siro giocare come sappiamo noi e portare a casa la vittoria".