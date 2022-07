Il procuratore Giuseppe Accardi è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio , durante il programma A Tutto Mercato , per parlare di Inter, mercato e della lotta scudetto in vista del prossimo campionato.

"Penso che il colpo dell'estate sia Lukaku all’Inter. Non va sottovalutato Dybala alla Roma. Io credo che poi i grandi colpi arrivino negli ultimi 10 giorni. Non dimentichiamoci che quest’anno il campionato comincia presto e chi fa male potrebbe guardarsi intorno alla fine del calciomercato - le sue parole -. Scudetto? La Juventus si sta riavvicinando alle milanesi senza ombra di dubbio. Hanno un allenatore che è uno dei più bravi gestori in assoluto. Quest’anno partiranno tra le prime quattro. Hanno fatto colpi mirati e con giocatori che conoscono già l’ambiente bianconero”.