Intervenuto ai microfoni di TMW, l'operatore di mercato Beppe Accardi dice la sua sul campionato che vede il Napoli lanciato al primo posto con il chiaro obiettivo di fare suo lo scudetto: "Mi sembra che possa essere l’anno giusto. Mercato? Non deve intervenire. Deve solo augurarsi che tutto vada bene anche dopo il Mondiale". L'Inter invece "per me è la squadra più forte del campionato. Ha bisogno di ritrovarsi e di avere più autostima. Ci sono dei momenti che le squadre hanno bisogno di ritrovarsi". E sulla stagione dell'ex nerazzurro Mbaye: "È una cosa fuori da ogni logica. Stavamo valutando tante situazioni, pensavamo che andare al Cluj fosse una buona cosa. Ora ci ritroviamo fuori dalla lista. A gennaio cercheremo una nuova sistemazione. È una situazione paradossale".