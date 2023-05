L'Inter non sbaglierebbe a puntare anche nella prossima stagione su Romelu Lukaku, investendo dei soldi per rinnovare il prestito pur di assicurarsi la versione vista nelle ultime settimane. A pensarlo è l'agente Beppe Accardi: "Farei di tutto per tenerlo, rappresenta quello che Ibrahimovic rappresenta per il Milan, è lo stesso personaggio. Sono giocatori che alla fine dell'anno ti fanno la differenza", le sue parole a TMW Radio.