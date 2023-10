“Quella della Lega sulle dimissioni di Gravina è un’opinione e come tale va rispettata. Le regole dello sport sono quelle che conosciamo, io credo che l’autonomia è un fattore che va preservato perché non vuol dire che lo sport in generale sia all’infuori del sistema che risponde anche alla politica”. Lo ha detto il Ministro dello sport Andrea Abodi, a margine della kermesse di Fratelli d'Italia in corso a Roma. “Finché il confronto è su un’idea fa parte del gioco. È importante però riempire di contenuti le considerazioni. Io ritengo che i temi ci siano perché il sistema ha bisogno di essere analizzato e fra un anno ci saranno le elezioni della Figc e quello sarà il contesto dove lo sport decide quali sono le posizioni in campo dal punto di vista della politica sportiva”.

Gravina viene anche interpellato sull'ipotesi Roberto Baggio come successore di Gravina: "È un gioco al quale non partecipo perché passa in secondo piano. Io credo che il rinnovamento della Federazione è un fattore positivo e deve essere il frutto di un’analisi. Se i vertici sono ancora all’altezza? Lo sono nella misura in cui non c’è mai un solo uomo al comando perché le riforme in federazione si fanno con il consenso delle componenti”.