In un'intervista per il quotidiano economico Italia Oggi, il Ministro dello Sport Andrea Abodi è tornato a parlare dello scottante tema delle plusvalenze dopo gli ultimi risvolti legati alla Juventus: "Come governo, dobbiamo comprendere bene il fenomeno, quindi è necessario aspettare le motivazioni della sentenza e le ulteriori mosse della Procura. È fondamentale rispettare i ruoli e avere un atteggiamento cauto prima di prendere le decisioni, valutandone attentamente gli impatti.