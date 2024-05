"Nell'ambito della conversione in legge del dl sport potrebbero esserci ulteriori contributi per migliorare la norma ulteriormente. C'è spazio per delle modifiche a patto che non tradiscano lo spirito norma". A parlare è Andrea Abodi, Ministro per lo sport e per i giovani, intervenuto durante la trasmissione 'La Politica nel pallone' a Radio Gr Parlamento per commentare la commissione per il controllo dei conti dei club professionistici di calcio e basket.

"Dalla base iniziale della bozza di decreto ho cercato di trarre profitto dopo le interlocuzioni avute con lo sport - ha aggiunto, come riporta l'ANSA -. Ma l'obiettivo è sempre stato quello di salvaguardare il traguardo finale: la messa in sicurezza del sistema. Un possibile intervento di FIFA e UEFA? Lo osserveremo nell'ambito delle interlocuzioni che ci sono. Io ho cercato, conoscendo i limiti, di rimanere nei limiti e rispettare l'autonomia dello sport che per noi è un valore. Non è un caso che nel decreto il parere della commissione su ogni fattispecie non sia vincolante".