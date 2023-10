Il ministro dello Sport e i giovani Andrea Abodi, intervenuto ai microfoni di Rai Sport a margine della giornata finale della Ryder Cup, riferendosi alla sua richiesta nei giorni scorsi di istituire un commissario per migliorare l'impiantistica sportiva nel Paese, specie se l'Italia dovesse ottenere gli Europei di calcio del 2032, ha spiegato cosa lo ha spinto a optare per questa proposta: "Ne avrei fatto a meno nell'invocarlo, ma 20 anni di esperienza alla ricerca della realizzazione di stadi moderni, sostenibili e tecnologici mi ha insegnato che abbiamo fatto, ma molto poco.

Non serve per forza ospitare l'Europeo di calcio del 2032, si tratta di un fatto di dignità per la nostra nazione".