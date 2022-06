Lungo intervento ai microfoni di Radio Marte per l'ex presidente della FIGC Giancarlo Abete, che prova a testare lo stato di salute del calcio italiano: "L’Italia è andata molto bene agli Europei e molto male nelle qualificazioni mondiali. Ha fatto un grande percorso e poi c’è stato un grande calo, è mancato qualche rigore che in quelle fasi sono fondamentali. Cercheremo di capire se l’Europeo è stato un miracolo o se durante le qualifiche è mancato qualcosa. Per costruire un nuovo sistema non esiste una ricetta magica, aldilà della qualità di ognuno di noi a livello dirigenziale, c’è un problema all’interno del calcio italiano: tanti giocatori di qualità ma non è la stessa dei grandi successi passati. È stata la capacità di mettere insieme un gruppo intercambiabile, non esisteva un undici titolare. Se la Roma ha vinto la Conference League da 12 dopo il successo europeo dell’Inter, significa che il livello del calcio italiano negli anni è molto calato".