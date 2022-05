Contro la Sampdoria l'Inter ha l'ultima possibilità di dire la sua sul campionato a prescindere da ciò che sarà l'epilogo finale, indissolubilmente condizionato dal risultato di Reggio Emilia, dove il Milan sarà padrone del suo destino. Un ago della bilancia che potrebbe fungere da spartiacque di giudizi circa la stagione dei nerazzurri e di Simone Inzaghi, che sollecitato sull'argomento in conferenza stampa della vigilia risponde con serenità: "Noi allenatori siamo sempre sotto giudizio, come è giusto che sia e come è sempre successo. So il percorso fatto insieme al mio staff. So quali erano gli obiettivi e sapevo quali erano i problemi dell'Inter. Strada facendo le responsabilità sono aumentate. Siamo andati oltre le aspettative ma c'è ancora domani e voglio viverlo nel migliore dei modi, ho visto la squadra carica e abbiamo fatto una settimana carica. Come voto non ho pensato a nulla".