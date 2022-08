"Inzaghi è obbligato a vincere, soprattutto dopo l'arrivo di Lukaku". Lo dice Antonio Paganin, precisando sulle frequenze di TMW Radio che nel campionato italiano "l'asticella si è alzata, le squadre stanno investendo di più. La Juve sta ritrovando il carattere, la Roma è stata una grande sorpresa, non credevo che potesse arrivare certi giocatori, non sarà facile vincere quest'anno per Inzaghi".

Il pronostico campionato 2022-23?

"Inter al primo posto, Juventus seconda, Milan terzo e Roma in quarta posizione".