Dopo la partita di Oporto, arrivano gli elogi di Antonio Paganin per l'Inter ai microfoni di TMW Radio: "Hanno fatto la partita che ci aspettavamo, ha gestito un piccolo margine molto bene. Era importante il passaggio del turno, si portava dietro le scorie dello Spezia. Lo sfogo di Simone Inzaghi? Lo capisco in parte, ma sei all'Inter e quest'anno come l'anno scorso era la squadra meglio strutturata di tutte. Se ti sfugge il campionato è logico che poi vieni giudicato per quello. Si rimarca l'enorme gap creatosi col Napoli. Potevi sì rimanere dietro ma non con questo distacco, potevi gestire meglio alcune sfide. Magari con 8 punti in più saresti più tranquillo per il secondo posto e potevi dire che avevi fatto il tuo. E' questo che fa la differenza ora. Ok che hai vinto Coppa Italia e Supercoppa, ma era l'obiettivo minimo".

Lautaro ha deluso? E Darmian è da Nazionale?

"Darmian è da Nazionale, è stato il migliore ieri. Andrebbe in concorrenza con Toloi e Di Lorenzo, sarei curioso di vederlo perché ricopre più ruoli. Lautaro? Difficile rinunciare a uno come lui. Può avere una giornata meno brillante, ma ha messo da parte tutto per il bene di squadra ieri, ha giocato per la squadra".