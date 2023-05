In vista dell’Euroderby la redazione di ItaSportPress ha contattato l'ex difensore nerazzurro Antonio Paganin, che dà la sua lettura del match: "Per me ci arriva meglio l’Inter. Ventinvoe giorni fa sarebbe stato più avvantaggiato il Milan. Ora come ora, vedo meglio l’Inter. Insomma: hanno fatto sei gol al Verona, tre all’Empoli e la squadra gira. Il Milan mi sembra invece leggermente meno performante. Senza Rafael Leao, poi, avrebbe un grosso svantaggio".

In caso di un’italiana in finale prevede possa esserci partita o contro City o contro Real?

"Nel calcio c’è sempre partita. Sulla carta sono favoriti gli altri, ma la storia ci insegna che raramente Inter e Milan hanno sbagliato in finale di Champions…".