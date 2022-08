Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Canovi esprime il suo punto di vista sul mercato di quest'estate: "L’anomalia riguarda proprio gli svincolati, sono loro gli sconfitti che non hanno mai trovato le situazione economiche preventivate. Ormai andare a svincolo per avere dei vantaggi non è più scontato. Vediamo di quanti esuberi le big riusciranno a liberarsi, sarà decisivo sia numericamente per la rosa, sia per le casse dei club. Ad esempio il PSG sta andando una mano a tutti per poter scaricare un po’ di ingaggi. Un giocatore come Andrea Belotti avrebbe trovato squadra a maggio, invece adesso è ancora in attesa".