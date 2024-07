Oggi, 82 anni fa, nasceva Giacinto Facchetti, icona eterna dell'Inter. Una ricorrenza che il club milanese ha voluto ovviamente ricordare tramite un bel messaggio pubblicato sul sito ufficiale: "La sua è stata una figura indimenticabile che ha unito tutti i tifosi nerazzurri. La sua storia, il suo talento e quello che ha rappresentato per l'Inter lo hanno fatto diventare una straordinaria leggenda. La sua storia interista è iniziata nel 1961 quando fece il suo esordio in Serie A con la maglia nerazzurra. Dopo un trascorso come attaccante divenne terzino grazie a un'intuizione di Helenio Herrera. Giacinto divenne il prototipo perfetto del terzino moderno: forte fisicamente, veloce e con una spiccata propensione offensiva. In carriera in 634 presenze segnò 75 reti, mettendo in mostra tutte le sue straripanti doti realizzative. Divenne presto una bandiera nerazzurra vincendo quattro scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e una Coppa Italia. Un campione dentro e fuori dal campo, il suo ricordo ci accompagna ancora oggi. Dopo aver smesso di giocare intraprese la carriera di dirigente prima e presidente poi: sempre all'Inter, diventando un assoluto punto di riferimento per tutti. Tanti auguri, Cipe!".