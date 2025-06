Dopo il successo del Palmeiras sul Botafogo (1-0) nel primo ottavo di finale, il secondo match della giornata tra Benfica e Chelsea sembrava indirizzato a favore dei londinesi. I Blues conducevano 1-0 grazie a una splendida punizione trasformata da Reece James, in una partita intensa e ricca di duelli.

Ma sul finale è arrivato l’imprevisto: una minaccia di temporale ha costretto gli organizzatori a sospendere la gara per ragioni di sicurezza. Il pubblico è stato evacuato dallo stadio, mentre si attende che le condizioni meteo consentano di riprendere il gioco in sicurezza.

Al momento non è stata ancora fissata una nuova data o orario per la ripresa dell’incontro. Come previsto dal protocollo FIFA, in caso di maltempo o pericoli ambientali, la partita può essere interrotta temporaneamente o rinviata. Il Chelsea, avanti nel punteggio, spera di poter chiudere il discorso qualificazione al più presto, mentre il Benfica resta in attesa, pronto a ribaltare la situazione appena si tornerà in campo.