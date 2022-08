Un autentico bagno di folla ha accompagnato il pullman dell'Inter al momento dell'uscita dall'albergo per recarsi allo stadio Adriatico per l'amichevole col Villarreal. Tantissimi tifosi hanno salutato con cori di incitamento il gruppo nerazzurro, a testimonianza di un calore che non conosce freni né confini geografici.