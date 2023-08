L'Inter vuole anticipare il riacquisto dalla Ternana di Niccolò Corrado, difensore cresciuto nel vivaio nerazzurro ma ora di proprietà dei rossoverdi, in programma nel 2024. I nerazzurri vorrebbero però mettere subito mano al discorso perché, secondo Gianlucadimarzio.com, due club di Serie A, ovvero Sassuolo e Genoa, sono interessati al giocatore. Ci sono contatti in tal senso con la Ternana per anticipare il suo rientro per poi essere girato nuovamente in prestito.