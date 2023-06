Lorenzo Peschetola, centrocampista classe 2003 dell'Inter, è ad un passo dal Monopoli. Secondo quanto riportato da Antenna Sud e Canale 7, la squadra pugliese è pronto a chiudere un poker d'acquisti in vista della prossima stagione. Il giovane nerazzurro, in prestito al Latina la passata stagione, è pronto ad approdare in Puglia, così come Tommaso Nobile, Riccardo Cargnelutti e Anthony Angileri.