Il rinnovo di contratto di David De Gea con il Manchester United si tinge di giallo. Secondo la ricostruzione dei colleghi di The Athletic, il portiere aveva addirittura già firmato un prolungamento dell'accordo accettando una drastica riduzione del suo attuale stipendio di 375.000 sterline a settimana, ma i Red Devils non hanno controfirmato presentando poi una nuova proposta al giocatore con un ingaggio ancora più basso.

De Gea, il cui contratto scade il 30 giugno, sta riflettendo sulla nuova offerta perché vuole continuare a giocare ai massimi livelli ed ora sta valutando le opzioni sul tavolo. "Le discussioni tra le due parti sono in corso e resta in bilico se De Gea accetterà la nuova offerta che gli è stata messa davanti. C'è interesse per lui dall'Arabia Saudita", conclude The Athletic.

Uno scenario che interessa da vicino anche l'Inter, dato che André Onana resta in cima alla lista dei desideri del club di Manchester, come testimoniano gli incontri dei giorni scorsi con l'agente del giocatore.