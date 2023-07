"Non è vero che Lukaku è sparito" irrompe Sportmediaset che ironizza: "Basta aprire il suo profilo Instagram per vedere dove è". Ironia ma fino ad un certo punto perché di vero c'è invece che il belga "si nega all'Inter. In questo momento almeno. Non risponde, prende tempo perché tempo ne ha concesso alla più storica, acerrima rivale dei nerazzurri: la Juve" si legge su SM che nel marasma dei telefoni che squillano di questo straordinario sabato di metà luglio cerca di fare chiarezza: Giuntoli pare abbia chiesto dieci giorni di attesa a Big Rom, che avrebbe acconsentito. Proposta da 12 milioni a stagione circa, una proposta nettamente più alta di quello proposto da Marotta, cifre più alte che hanno ingolosito il giocatore e Sebastian Ledure, che avrebbero ben pensato di sparire. Mentre i due belgi giocano a nascondino facendosi sordi anche e soprattutto alle chiamate dell'Inter, i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo con il Chelsea su una base di "40 milioni in totale, 35 più 5 di bonus, "(ammontare che pareggia l'offerta fatta anche dai bianconeri ai Blues) ma che non ha in mano l'assenso del giocatore".

Ciò che sembrava scontato fino a ieri, oggi non lo è più: "non è più affatto sicuro che Lukaku voglia l'Inter! Anzi". Difficile capire quali sono le motivazioni che abbiano portato a quest'improvviso voltafaccia, "non sarà il solo Lukaku a dover dare spiegazioni". Se così non fosse invece, "a questo punto tocca a Lukaku intervenire e chiarire. In tempi rapidi, perché un intero mondo, quello nerazzurro, si sente oggi nuovamente tradito".