Secondo quanto riferito da Sportitalia il mercato nerazzurro è praticamente concluso. Ma la dirigenza ha sondato due giovani profili del Salisburgo per il centrocampo: sono Lucas Gourna-Douath e Maurits Kjaergaard. Profili differenti per caratteristiche: il primo è un centrocampista prorompente per fisicità, il secondo più tecnico e di posizione.