Dato in partenza dal Tottenham, dove hanno già optato per Gugliemo Vicario, Hugo Lloris, esperto portiere francese, è stato inserito nella lista dei possibili candidati alla successione di André Onana all'Inter. Ma nelle intenzioni del Campione del Mondo 2018, per il momento, non sembra esserci un addio immediato a Londra: anzi, secondo Le Parisien, Lloris sabato è atteso alla ripresa degli allenamenti degli Spurs del nuovo allenatore Ange Postecoglou. In attesa di capire quale sarà il suo fututo.