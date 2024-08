Il Genoa prova a mettersi di traverso tra Albert Gudmundsson e la Fiorentina, con le voci sull'Inter pian piano andate a scemare. Dopo aver perso Mateo Retegui, passato all'Atalanta per rimpiazzare Scamacca causa infortunio, il Grifone vuole giocarsi le sue carte per trattenere ancora l'inslandese in Liguria.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, sarebbe infatti previsto per oggi un incontro con il giocatore: i rossoblu sarebbero pronti a mettere sul tavolo un aumento d'ingaggio di un milione di euro a stagione.

