Non c'è solo l'Inter tra i club interessati ad Emil Audero, portiere in uscita dalla Sampdoria (che lo valuta sui 7 milioni) dopo la retrocessione. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il classe '97 sarebbe il prescelto di Sarri per il ruolo di viceProvedel alla Lazio: l'arrivo in biancoceleste è però legato all’uscita di Maximiano.