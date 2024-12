"Ne ho già parlato in passato: ci rendiamo conto della forza delle squadre italiane per ciò che stanno facendo in Europa. La Lazio, per esempio, ieri ha vinto 3-1 contro l'Ajax con 9/11 della formazione che ci ha battuto in Coppa Italia. Il livello si è alzato, tutti fanno fatica con tutti, non ci sono sparring partner". Lo ha detto Antonio Conte, tecnico del Napoli, parlando in conferenza stampa del nuovo status della Serie A.

Quanto durerà l'equilibrio in vetta? E quanto influisce il nuovo format della Champions nella corsa scudetto?

"Ripeto sempre lo stesso concetto da inizio anno: per fare le competizioni europee devi allestire una rosa competitiva. Le italiane sono state brave, ora stanno raccogliendo i frutti. Grazie al turnover, il livello di qualità non scende: lo stanno dimostrando tutti. Complimenti a chi ha costruito in questi anni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!