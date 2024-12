Nuovi scenari all'orizzonte per la carriera dell'ex Inter, Juan Sebastián Veron. L'ex centrocampista, oggi alla presidenza dell'Estudiantes, ha chiuso l'accordo con Foster Gillet, magnate statunitense, come nuovo socio del club di La Plata. Stretta di mano arrivata dunque tra il numero uno dei los Pincharratas e l'uomo d'affari americano, pronto a investire più di 100 milioni di dollari. Manca ancora l'ok dei partner, ma in attesa dell'ok definitivo, Veron ha già avuto il benestare dell'AFA e del Governo argentino.