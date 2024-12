A margine della cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca 'Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche' al re di Spagna Felipe V, andata in scena ieri al Teatro San Carlo di Napoli, Aurelio De Laurentiis ha risposto così a chi gli ha chiesto conto della bontà della scelta di Antonio Conte come allenatore presa la scorsa estate: "Se sono contento? Certo che sì. L’avevo corteggiato per un anno", le parole del numero uno del club partenopeo riportate da La Repubblica.