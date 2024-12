La Serie A si allea con Meta sul tema della pirateria. "Un cambio di paradigma, basato sul confronto e non sulla contrapposizione - dice Luca Colombo, country manager di Meta per l'Italia, nelle dichiarazioni riportate da Tuttosport - chi fa pirateria è un nemico comune. Rimuoviamo un milione di contenuti al giorno, è una lotta anche contro le innovazioni tecnologiche e questa collaborazione potrà essere un esempio a livello mondiale".

Grazie al nuovo accordo Lega Serie A avrà accesso alla tecnologia di Meta, partendo dal sistema "Rights Manager" che consente di proteggere i propri contenuti, anche live in tempo reale come le partite. La Serie A potrà inviare a Meta segnalazioni semplificate e accelerate senza passaggi intermedi. "È una battaglia tra guardie e ladri, questo è un punto di partenza. Italia e Spagna sono i campionati più attivi contro la pirateria - dice l'ad della Lega, Luigi De Siervo - e mi aspetto a breve le prime migliaia di sanzioni agli utenti. Il nostro è un Paese in cui tutti pensano che si può superare il limite di velocità, finché non arriva la multa".