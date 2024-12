Eddie Howe, allenatore del Newcastle, smorza con decisione le voci circolate nelle ultime ore su un possibile addio ai Magpies di Sandro Tonali, che sognerebbe il ritorno in Italia. "Non è nei nostri piani fare a meno di Sandro. Sono voci che mi fanno ridere. Sandro è una parte vitale di quello che stiamo facendo, su di lui abbiamo fatto un investimento a lungo termine e personalmente sono davvero contento di lui, abbiamo costruito un rapporto solido", ha affermato il manager bianconero alla vigilia del match di Premier League contro il Leicester City.

Howe poi elogia il centrocampista azzurro: "Sta migliorando in tutti gli aspetti, anche grazie alle partite che sta giocando: il periodo della squalifica è stato difficile per lui perchè allenandosi soltanto non poteva imparare altro. Le partite sono il miglior modo per imparare e penso che stiamo assistendo a una sua crescita sotto tutti gli aspetti del suo gioco".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!