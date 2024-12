Contrariamente alle indicazioni dell'Osservatorio del Viminale, è stato deciso di non applicare alcuna restrizione ai tifosi del Como per la trasferta di San Siro del prossimo 23 dicembre, quando la formazione di Cesc Fabregas sarà impegnata contro l'Inter. Pertanto, come da comunicato del club lariano, è iniziata la prevendita dei biglietti per il prossimo Monday Night, che rimarrà attiva fino alle 19 di domenica 22 dicembre.