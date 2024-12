"Io penso che l'Inter sia nel lotto delle migliori del mondo. Usando una metafora, dico che è una bottiglia di vino molto pregiato e d'annata, ma c'è un filo di fondo da evitare, che è una gestione del momento che non appartiene alle grandissime squadre della storia. Per diventare un club top, l'Inter deve togliere l'eccesso di prudenza". Questo il pensiero espresso da Stefano Borghi, telecronista di Sky Sport, a proposito dello status attuale dei campioni d'Italia, reduci da una prestazione deludente a Leverkusen, dove martedì è arrivata la prima sconfitta in Champions League.