Javier Zanetti, ex giocatore della Nazionale argentina e attuale vicepresidente dell'Inter, ha scelto le squadre a suo dire più importanti d'Europa e d'America. Per il vecchio continente la sentenza di Pupi è chiara: "Le tre squadre più grandi d'Europa sono Inter, Real Madrid e Bayern Monaco", ha detto Zanetti in un'intervista rilasciata nelle scorse settimane allo YouTuber Ezzequiel.

Per il Sud America, invece, la scelta di Zanetti è caduta su tre club argentini: "Le tre più grandi d'America sono Independiente, Boca e River Plate".

