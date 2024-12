È arrivato nel giro di qualche ora l'ordine di scarcerazione per Nino Ciccarelli, l'ultras dell'Inter arrestato questa mattina dai Carabinieri per un cumulo di pena: era stato condannato a 3 anni 10 mesi per gli scontri precedenti alla partita Inter-Napoli del 26 dicembre del 2018. A questa condanna per rissa e lesioni se ne sono aggiunte altre tre per reati minori, tra cui una per guida in stato di alterazione.

Ciccarelli, però, sta seguendo un percorso di recupero col Sert che risulta incompatibile col carcere e per questo è stato scarcerato.