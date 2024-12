Il Corriere dello Sport critica aspramente le cosiddette "seconde linee" in attacco dell'Inter. Secondo il quotidiano romano, in questi primi quattro mesi della stagione, i conti non tornano soprattutto sugli elementi alle spalle di Lautaro e Thuram. Ma anche il loro rendimento va analizzato bene, specialmente per il Toro in relazione alla passata annata.

"Nello specifico in campionato i 10 gol di Thuram sono spalmati su appena 5 delle 14 partite fin qui disputate mentre a creare la parte più cospicua del gap è Lautaro, fermo a soli 5 centri in Serie A rispetto all’abbuffata della passata stagione. Dopodiché c’è praticamente il vuoto. Taremi e Arnautovic infatti sono inchiodati a zero (e con una rete a testa in Champions) e almeno Correa ha saputo mandare un segnale con la rete di Verona", si legge.

Nel complesso, su 41 reti stagionali messe a referto dall’Inter, soltanto 20 sono arrivate dagli attaccanti ed è quella soglia inferiore al 50% a far suonare un campanello d’allarme nello spogliatoio interista secondo il quotidiano romano. E la difficoltà davanti si percepisce soprattutto in Champions, mentre comunque in Serie A i numeri totali ci sono.