Dopo le amichevoli contro l'Inghilterra ad agosto (una sconfitta per 3-2 e una vittoria per 5-0), la Spagna a settembre (due sconfitte: 3-2 e 4-1) e il secondo posto al Torneo 'Val de Marne', andato in scena dal 29 ottobre al 2 novembre, nuovo impegno per la Nazionale italiana Under 16, che affronterà i pari età del Portogallo in una doppia amichevole, in programma martedì 17 (ore 11.30 locali, ore 12.30 italiane) e giovedì 19 dicembre (ore 11.30 locali, ore 12.30 italiane) allo Stadio Municipale di Vendas Novas. Per l'occasione, il tecnico Marco Scarpa ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2009, che si raduneranno domenica 15 dicembre (entro le ore 20) a Milano e il giorno seguente partiranno alla volta del Portogallo. Tra questi anche gli interisti Rocca ed Evangelista.

L'ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Tommaso Mazzi (Fiorentina), Mattia Sonzogni (Atalanta);

Difensori: Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Karim Diop (Sampdoria), Edoardo Evangelista (Inter), Gabriele Mandirola (Genoa), Edoardo Dario Rocca (Inter), Edoardo Rocchetti (Juventus);

Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo), Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Edoardo Biondini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma);

Attaccanti: Nicolò Amalfitano (Atalanta), Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Empoli), Riccardo Paonessa (Juventus), Samuele Pisati (Milan).