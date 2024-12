L'Ajax è l'ultima vittima stagionale della Lazio, squadra a sorpresa in vetta alla maxi-classifica dell'Europa League dopo sei giornate. Un primato meritato, che fa il paio con il quinto posto in Serie A a - 3 dal Napoli, che Francesco Farioli, tecnico dei Lancieri, ha inquadrato così: "La Lazio è una squadra in grande fiducia, di grande qualità e organizzazione - le sue parole a Sky Sport -. E' in un momento magico, tutto gli gira bene, ogni giocatore lotta per il massimo del risultato. Congratulazioni a loro, stanno rappresentando al meglio il nostro calcio in giro per l'Europa".

A proposito della partita, persa 3-1 dai suoi, l'ex Nizza ha puntualizzato: "Abbiamo visto tante partite della Lazio, forse questa è quella in cui hanno sofferto di più. Credo comunque che i ragazzi abbiano fatto una prestazione di grande spessore, dominando con e senza palla. Meritavamo di più".

