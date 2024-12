Non siamo neanche a metà del campionato, ma Marcus Thuram può già fregiarsi di un piccolo record statistico: l'attaccante dell'Inter, infatti, è il primo giocatore francese capace di andare in doppia cifra di gol in due diverse stagioni di Serie A con la maglia nerazzurra. Inoltre, Tikus è stato coinvolto in 20 reti nella competizione nel 2024, nessun calciatore ha fatto meglio in questo anno solare (a 20 anche Mateo Retegui, Ademola Lookman e Charles De Ketelaere).