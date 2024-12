Sta tornando. Lautaro Martinez, dopo mesi difficili, sta tornando ai livelli abituali. Almeno questo è quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport che indica nei dati fisici l'elemento che offre garanzie a Inzaghi.

Secondo il quotidiano milanese, infatti, l'argentino a livello fisico finalmente sta bene. Molto bene. Come mai in questo 2024-25. Testa e gambe vanno sempre a braccetto e avere una brillantezza nuova gli consentirà anche di avere più soddisfazioni in campo e, di conseguenza, ritrovare il gol con continuità.

Nelle ultime settimane qualche miglioramento era già visibile a occhio nudo in partita, ma tutto è finito alle ortiche per i troppi errori davanti al portiere, come nell’ultimo match di Serie A contro il Parma. In realtà - come sottolinea la rosea -, lo staff di Inzaghi ha lavorato nel medio periodo per portarlo al massimo delle forze proprio adesso, nel momento in cui è necessario uno scatto doppio: in campionato con la vetta atalantina nel mirino (e una partita in meno) e in Supercoppa con un nuovo trofeo da raggiungere tra le dune del deserto. L’ultima rete, Lautaro l’ha segnata 40 giorni fa, una vita intera considerando i suoi standard: era quella con cui i nerazzurri hanno regolato in casa il Venezia a inizio novembre. Da allora, in campionato, il Toro ha giocato da titolare contro Napoli e Parma e ha saltato per influenza la scampagnata di Verona (ci sarebbe pure il dramma di Firenze, dove era ovviamente in campo prima della sospensione). In Champions, invece, pur partendo dal primo minuto, ha confermato i problemi di mira contro Arsenal e Lipsia, mentre martedì a Leverkusen è entrato per gli ultimi 24’ barricaderi: l’atteggiamento della squadra in difesa del pareggio non ha aiutato la sua voglia di sbloccarsi. Ora il capitano punta la Lazio. E finalmente sta bene.