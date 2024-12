Una rosa extra-large sembra l'unica via percorribile per i top club mondiali, che da questa stagione in particolare devono affrontare un maggior numero di impegni, tra Super Champions League e il Mondiale per Club allargato. A dirlo è Pep Guardiola, manager del Manchester City: "Questo calendario mi ha fatto riflettere sul fatto che forse servono organici di 25-30 giocatori - le sue parole nella conferenza prima del derby di Manchester -. Sarebbe più difficile finanziariamente per il club, ma giocheremo la Coppa del Mondo per club in estate per tre settimane, ricominceremo la Premier League e forse dovremo avere una squadra più profonda... Prima o poi accadrà per tutti i club. Quando abbiamo vinto il Treble e le 4 Premier League, abbiamo avuto uno, due, tre infortuni, ma eravamo stabili. Ecco perché potevamo competere, ora non possiamo. Possiamo sopravvivere".