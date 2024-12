Tuttosport si dedica oggi a Josep Martinez, pagato 15 milioni di euro al Genoa e finora mai utilizzato da Inzaghi. Arrivato come co-titolare, al posto di Audero, non ha in realtà mai messo la testa fuori dalla panchina.

I perché? Innanzitutto Sommer, che ha dato anche l'addio alla nazionale e quindi durante le soste riesce a ricaricarsi e sta ancora giocando molto bene. Inoltre l'Inter si è subito trovata ad inseguire in campionato e Inzaghi ha avuto bisogno di certezze. In ultimo la nuova Champions ha una formula per cui fin da subito serve fare punti.

Ad inizio stagione certo non si pensava però che Josep Martinez avrebbe fatto zero minuti. L'esordio arriverà giovedì in Coppa Italia, ma si pensava a un impatto differente. Non c'è, in ogni caso, alcuna idea di darlo in prestito o di rimangiarsi la scelta fatta.