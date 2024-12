Giornata speciale per i partner dell'Inter, che sono stati accolti al BPER Training Centre per il tradizionale scambio di auguri natalizi. L’evento, 'A Warm Partners Xmas', è stato organizzato per la prima volta nel quartier generale della prima squadra, ad Appiano Gentile, e ha dato la possibilità a tutti gli invitati di vivere un’esperienza esclusiva e di festeggiare il Natale insieme al Top Management, alla squadra di Mister Inzaghi, alle Inter Women Lisa Alborghetti e Jasmin Mansaray e alle Legend nerazzurre Andrea Ranocchia e Fabio Galante.

I partner presenti hanno avuto l’occasione di assistere all’allenamento dei calciatori nerazzurri in vista di Lazio-Inter e di incontrare da vicino i Campioni d’Italia in carica, prima di ritrovarsi per uno standing lunch nella Club House organizzato con la collaborazione di Santa Margherita, Dole, San Bernardo e Campari.

A fare gli onori di casa il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta che, insieme al Vice President Javier Zanetti, al CEO Corporate Alessandro Antonello e al Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, ha ringraziato tutti per la fiducia e il costante supporto, brindando ai tanti traguardi raggiunti dentro e fuori dal campo e agli obiettivi futuri.

A chiudere l’evento, una sorpresa finale: Mister Simone Inzaghi e il capitano Lautaro Martinez hanno raggiunto la Club House e portato a nome di tutta la squadra e dello staff i migliori auguri di un Natale nerazzurro.