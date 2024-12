Nell'intervista con Inter Media House realizzata insieme a Darmian e Frattesi, Nicolò Barella ha parlato di tantissimi temi legati all'Inter. Partendo dal feeling fondamentale che si è creato nel gruppo. "Io sto invecchiando (ride, ndr). Ma sono tutti importanti, i giovani e chi è qui da tanto. Magari chi è qui da tanto può trasmettere cosa significa l'Inter ma anche chi è arrivato da poco ha capito la voglia di vincere che c'è. E' facile incastrare bene tutto e siamo contenti di questo".

La soddisfazione più grande con l'Inter.

"Ci sono state tante soddisfazioni, ma la vittoria dello scudetto nel derby rimarrà scritto nella storia dell'Inter. Lo ricordiamo con piacere".

in che sport sfideresti Frattesi.

"Scelgo il padel così cambiamo racchetta rispetto al tennis".

Una parola per descrivere Darmian.

"Signore".

Un rito scaramantico prima della partita.

"E' Matteo la nostra cabala..."

Il rapporto con Gigi Riva.

"Un rapporto che mi porto volentieri dentro. Mi ha detto che prima di parlare del giocatore, mi ha trasferito cosa pensava di cosa si dovesse essere fuori. Del campo è troppo facile parlare su Riva, fuori è un esempio che ho sempre cercato di seguire".

Cosa diresti al te bambino?

"Direi di vivere il calcio come sto facendo negli ultimi anni e non come prima. E' sempre stata una passione, ma quando entra troppo nella tua vita privata non va bene. Come sto vivendo ora, si va al campo, ci si diverte, dando sempre tutto ma quando poi si stacca bisogna pensare alla propria vita privata".

Un momento particolare in cui San Siro vi ha fatto venire la pelle d'oca.

"Negli ultimi anni San Siro è stato fantastico ma il momento che mi ha fatto venire i brividi è stata la semifinale di Champions. Il boato dopo il passaggio in finale è stato fantastico".

