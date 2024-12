Una sfida d'alta quota. Che promette spettacolo e può fornire indicazioni importanti. Lazio-Inter è questo e molto altro: appaiate a quota 31 punti alle spalle di Atalanta e Napoli (anche se i campioni d'Italia devono recuperare una partita) si sfidano lunedì all'Olimpico per proseguire la rincorsa alla vetta. I bookie credono nel riscatto dei nerazzurri dell'ex Simone Inzaghi, incappati martedì nella prima sconfitta in Champions League: il 2 si gioca a 2,10 su Snai e 2,20 su Betflag, la vittoria dei padroni di casa è fissata a 3,45. Il pareggio, infine, è valutato 3,30.

Tre Over nelle ultime quattro partite la squadra di Marco Baroni, due nelle ultime quattro quella di Inzaghi: all'Olimpico l'esito con almeno tre gol è in lavagna a 1,85 su William Hill, in totale equilibrio con quello opposto proposto alla stessa quota (1,85). Degli ultimi dieci scontri diretti, solo due hanno prodotto esito No Gol: nel Monday Night vale 2,02 su 888sport, mentre il Gol si gioca a 1,66. Due delle ultime tre sfide disputate all'Olimpico sono finite 3-1 a favore della Lazio: questo risultato esatto è fissato a 26, mentre l'1-1 (giudicato il più probabile dagli esperti) è proposto a 6. Il 2-2 è in lavagna a 13, lo 0-1 e l'1-2 sono valutati nell'ordine 7,50 e 8,50.