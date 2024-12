Simone Inzaghi si prepara per Lazio-Inter di lunedì prossimo con un'idea chiara in testa: torneranno in campo i "titolarissimi". Come riporta oggi Tuttosport, ieri a parlare a Dazn è stato Barella e il centrocampista sarà certamente in campo dal 1'. Nel frattempo ieri hanno invece svolto personalizzato Acerbi e terapie Pavard e Di Gennaro. Secondo allenamento da sfebbrato per Dumfries che sta bene, come Buchanan.