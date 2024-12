Emiliano Viviano si schiera apertamente contro i critici di Simone Inzaghi. Parlando in un salotto per TVPlay.it, l'ex portiere di Fiorentina e Ascoli esprime il suo stupore verso chi si è scagliato contro l'allenatore dell'Inter dopo la sconfitta di Leverkusen: "Ma veramente si critica un allenatore e una squadra che prendono il primo gol in Champions l'undici dicembre al novantesimo? Non lo conosco, non è un mio amico. Io giudico quello che vedo: col Bayer sono state messe in discussione le scelte, ma sono le stesse scelte che ti hanno portato a vincere con l'Arsenal e con lo Young Boys in una maniera peggiore, solo perché è arrivato gol al novantesimo. FIno a questo momento ha avuto ragione lui, in campionato è secondo e in Champions può passare tra le prime otto. Il turnover è stato sbagliato per il gol subito: se fosse finita 0-0, avremmo detto che era tutto perfetto e che non avrebbero preso gol nemmeno con le riserve".

