Come noto, è stata convocata per venerdì prossimo, 20 dicembre, esclusivamente in presenza, alle ore 12.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.30 in seconda convocazione,una nuova assemblea di Lega Serie A, decisiva per l'elezione del nuovo presidente ma non solo. Questo l'ordine del giorno completo:

1. Verifica poteri.

2. Modifica dello Statuto della Lega Serie A.

3. Elezione del Presidente della Lega.

4. Elezione dell’Amministratore Delegato della Lega.

5. Elezione di un Consigliere di Lega indipendente.

6. Elezione di altri quattro Consiglieri di Lega.

7. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega, dei due Componenti effettivi e dei due Componenti supplenti.

8. Nomina dell’Organismo di Vigilanza.

9. Indicazione di tre Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega