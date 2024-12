Il ko di Leverkusen è già stato archiviato, l'Inter ha la testa già rivolta all'impegno di lunedì con la Lazio. Quella in terra tedesca - secondo la Gazzetta dello Sport - è stata una mezza occasione sprecata: vincere avrebbe significato staccare virtualmente il pass diretto per gli ottavi di Champions e, di conseguenza, togliere parecchia importanza ai match di gennaio con Sparta Praga e Monaco. Così non è stato.

"Vederla speculare dall’inizio sul pareggio, rannicchiata dietro, per poi perdere la partita all’ultimo istante, per una leggerezza collettiva non è stato certo un bello spot - si legge -. Già a Berna, contro lo Young Boys, l’Inter aveva rischiato grosso per motivazioni tiepide. Le grandi vincono anche quando non ne hanno bisogno, semplicemente perché sono grandi e non riescono a concepire altro. Vedi il Liverpool. Questo ultimo salto, l’ambiziosa armata di Inzaghi deve ancora compierlo. Per ora, il Demone preferisce proseguire a modo suo, con un rigoroso e scientifico turnover che spacca la rosa: chi in coppa, chi in campionato. Comunque, bivacca nelle parti alte in entrambe le competizioni, quindi ha diritto di sentirsi nel giusto".