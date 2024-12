Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez non esclude il passaggio di quattro italiane su cinque agli ottavi di finale di Champions League.

Calendario alla mano, ci crede.

"Spesso, e a sproposito, si parla di calcio italiano in difficoltà. Ma questo è il Paese che due anni fa ha mandato l’Inter in finale in Champions, la Roma in quella di Europa League e la Fiorentina in Conference. E adesso quattro potrebbero entrare dalla porta principale".

Non l’ha preoccupata l’Inter.

"L’Inter è solida: a Leverkusen può essere stata un filo sotto rendimento ma ha subito gol proprio quando sembrava che nulla avrebbe sbloccato lo 0-0. Troppo forti gli uomini di Inzaghi per non pensare di ritrovarseli direttamente agli ottavi".

Ha visto Juve-City e domande se ne è poste?

"Non so cosa succeda al Manchester, che gioca sotto ritmo e non trova le soluzioni una volta per loro semplici. Come dice il campo, qualcosa è cambiato".

È rimasto incantato da Atalanta-Real Madrid...

"Partita bellissima, viva sino all’ultimissimo secondo. L’hanno decisa i giganti del Real - Mbappé, Vinicius e Bellingham - nell’uno contro uno. Ma è stata dimostrazione di gran calcio, un’emozione dietro l’altra".

La classifica dice, guardando la zona nobile: tre inglesi, due francesi, una italiana, una tedesca, una spagnola.

"Liverpool e Barcellona hanno un piede di là e però la formula invita comunque alla prudenza. La prossima giornata, che arriva il 21 e il 22 gennaio, quando molte situazioni potrebbero essere diverse, finirà per togliere parecchi dubbi ma Slot e Flick sono un pezzo avanti, con squadre tecnicamente ricche".