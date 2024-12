Dumfries c'è: il neerlandese ha smaltito la febbre e a Roma sarà regolarmente sulla fascia destra dopo aver saltato il Leverkusen in Champions. Lo conferma oggi anche il Corriere dello Sport, che poi sottolinea come, nell'idea di Inzaghi, non sarà possibile cambiare la difesa: terzetto obbligato con Bisseck, De Vrij e Bastoni considerando i forfait di Acerbi e Pavard.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.